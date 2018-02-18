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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лион
Лилль - Лион: обзор матча 18 февраля 2018
Лилль
18.02.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 2
Завершен
Лион
65'
Н. Пепе
81'
Л. Араухо
21'
Б. Траоре
44'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лион
90'
+1
Желтая карточка
У. Ауа
87'
Желтая карточка
Н. Фекир
ГОЛ! 2:2!
Л. Араухо
Пас отдал
Т. Мендес
81'
ГОЛ! 1:2!
Н. Пепе
Пас отдал
Л. Араухо
65'
60'
Желтая карточка
М. Дьякаби
44'
ГОЛ! 0:2!
Б. Траоре
Пас отдал
Маршал
28'
Желтая карточка
Рафаэл
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Лилль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
4-2-1-1-1
16
Меньян
97
Балло-Туре
6
Алонсо
5
Сумаоро
32
Ие
10
Амаду
23
Мендес
29
Майя
21
Эль-Гази
19
Пепе
4-1-1-1-2
1
Лопеш
21
Морель
4
Дьякаби
2
Рафаэл
21
Маршал
29
Тусар
4
Ферри
11
Траоре
10
Депай
9
Диас
Остались в запасе
Лилль
Лион
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
16
Матье Горжелен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Лилль - Лион
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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