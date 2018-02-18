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Материалы

Лилль - Лион

18.02.2018, Воскресенье, 19:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Франция. Лига 1, 26 тур Лилль - Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
15 тур
29 ноября, среда 21:00 Лион 1:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
28 января, суббота 19:00 Лион 1:2 Лилль
13 тур
18 ноября, пятница 22:45 Лилль 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
27 тур
21 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 1:0 Лион
5 тур
12 сентября, суббота 18:00 Лион 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
28 февраля, суббота 18:00 Лилль 2:1 Лион
9 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Лион 3:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
26 тур
23 февраля, воскресенье 23:59 Лилль 0:0 Лион
8 тур
28 сентября, суббота 22:00 Лион 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
24 тур
10 февраля, воскресенье 23:59 Лион 1:3 Лилль
6 тур
23 сентября, воскресенье 23:00 Лилль 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
27 тур
10 марта, суббота 23:59 Лион 2:1 Лилль
11 тур
23 октября, воскресенье 23:00 Лилль 3:1 Лион
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
1/4 финала
11 января, среда 23:50 Лион 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
25 тур
27 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 1:1 Лион
9 тур
17 октября, воскресенье 23:00 Лион 3:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
32 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Лион 1:1 Лилль
16 тур
6 декабря, воскресенье 23:00 Лилль 4:3 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 23:00 Лилль 2:0 Лион
9 тур
18 октября, суббота 23:00 Лион 2:2 Лилль
Франция. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
4 марта, среда 22:45 Лилль 3:2 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
27 тур
1 марта, суббота 19:10 Лилль 0:1 Лион
9 тур
23 сентября, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Лилль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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