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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Айнтрахт
Шальке-04 - Айнтрахт: обзор матча 12 мая 2018
Шальке-04
12.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
26'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Айнтрахт
66'
Желтая карточка
О. Маскарель
44'
Желтая карточка
К. Сальседо
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Д. Калиджиури
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
3-1-2-3-1
1
Ферманн
5
Очипка
27
Налдо
6
Керер
21
Стамбули
27
Горецка
22
МакКенни
22
Коноплянка
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
3-3-1-2-1
1
Градецки
27
Вольф
23
Русс
13
Сальседо
21
Да Коста
8
Маскарель
15
Виллемс
6
Фернандес
8
Гачинович
27
Боатенг
22
Аллер
Остались в запасе
Шальке-04
Айнтрахт
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
9
Анте Ребич
ЛВ
37
Ян Циммерманн
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
37
Ян Циммерманн
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Шальке-04 - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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