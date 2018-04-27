Введите ваш ник на сайте
Материалы

Хоффенхайм - Ганновер-96

27.04.2018, Пятница, 21:30 мск Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена Трансляция: Матч! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 32 тур Хоффенхайм - Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2017/2018)
15 тур
10 декабря, воскресенье 17:30 Ганновер-96 2:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
33 тур
7 мая, суббота 16:30 Ганновер-96 1:0 Хоффенхайм
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
25 апреля, суббота 16:30 Ганновер-96 1:2 Хоффенхайм
13 тур
29 ноября, суббота 20:30 Хоффенхайм 4:3 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2013/2014)
27 тур
26 марта, среда 23:00 Хоффенхайм 3:1 Ганновер-96
10 тур
26 октября, суббота 17:30 Ганновер-96 1:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2012/2013)
21 тур
9 февраля, суббота 18:30 Ганновер-96 1:0 Хоффенхайм
4 тур
23 сентября, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 3:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2011/2012)
18 тур
21 января, суббота 18:30 Хоффенхайм 0:0 Ганновер-96
1 тур
6 августа, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2010/2011)
27 тур
19 марта, суббота 17:30 Ганновер-96 2:0 Хоффенхайм
10 тур
31 октября, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 4:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2009/2010)
21 тур
6 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:1 Ганновер-96
4 тур
29 августа, суббота 17:30 Ганновер-96 0:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2008/2009)
25 тур
21 марта, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:2 Ганновер-96
8 тур
18 октября, суббота 17:30 Ганновер-96 2:5 Хоффенхайм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
...
  • ...
    Рейтинг: +390

    fantom23 26 апреля 2018, 16:14

    тм

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > fantom23 27 апреля 2018, 23:46

    тьфу вруша

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +390

    fantom23 > Татарин за ЦСКА 28 апреля 2018, 00:08

    а так хотелось

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 