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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Ганновер-96
Штутгарт - Ганновер-96: обзор матча 14 апреля 2018
Штутгарт
14.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
53'
Э. Томми
90+1'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Ганновер-96
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
М. Альборнос
Желтая карточка
Д. Гинчек
88'
64'
Желтая карточка
Ю. Корб
ГОЛ! 1:0!
Э. Томми
Пас отдал
Д. Аого
53'
41'
Желтая карточка
Ф. Клаус
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
3-2-2-2
20
Цилер
2
Инсуа
32
Бек
28
Бадштубер
32
Баумгартль
28
Павар
27
Томми
4
Гентнер
27
Гомес
10
Гинчек
2-1-3-1-2
33
Чаунер
4
Корб
26
Сане
3
Альборнос
8
Фоссум
30
Клаус
27
Швеглер
9
Бебу
22
Харник
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Штутгарт
Ганновер-96
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Штутгарт - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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