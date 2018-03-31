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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вольфсбург
Герта - Вольфсбург: обзор матча 31 марта 2018
Герта
31.03.2018, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вольфсбург
90'
+1
Вторая желтая
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
О. Дуда
84'
80'
Желтая карточка
П. Верхаг
19'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
4
Игнасио Камачо
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Герта
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-1-1-2
22
Ярстейн
4
Штарк
4
Рекик
28
Лустенбергер
7
Миттельштадт
8
Вайзер
16
Дарида
7
Леки
8
Калу
11
Ибишевич
4-1-2-1-2
1
Кастелс
12
Вилльям
25
Брума
2
Верхаг
31
Кнохе
23
Гилявоги
4
Камачо
27
Арнольд
7
Брекало
11
Димата
45
Осимхен
Остались в запасе
Герта
Вольфсбург
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Герта - Вольфсбург
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
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