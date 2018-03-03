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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Герта
Шальке-04 - Герта: обзор матча 03 марта 2018
Шальке-04
03.03.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Герта
37'
М. Пьяца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Герта
90'
+2
Желтая карточка
О. Дуда
ГОЛ! 1:0!
М. Пьяца
Пас отдал
Ф. Ди Санто
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Ферманн
5
Очипка
22
Настасич
27
Налдо
21
Стамбули
6
Бенталеб
7
Майер
20
Калиджиури
7
Пьяца
9
Ди Санто
7
Эмболо
3-2-1-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Штарк
4
Рекик
22
Пекарик
21
Платтенхардт
7
Леки
9
Зелке
8
Калу
Остались в запасе
Шальке-04
Герта
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Шальке-04 - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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