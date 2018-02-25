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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Шальке-04
Байер - Шальке-04: обзор матча 25 февраля 2018
Байер
25.02.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
11'
Г. Бургшталлер
89'
Н. Бенталеб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Шальке-04
89'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Бенталеб
Желтая карточка
П. Рецос
87'
71'
Желтая карточка
А. Арит
56'
Желтая карточка
Б. Эмболо
45'
Желтая карточка
М. Майер
42'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
Вторая желтая
Д. Кор
38'
Желтая карточка
Д. Кор
32'
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Д. Калиджиури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-2-1-3
1
Лено
18
Венделл
4
Рецос
5
Бендер
4
Едвай
31
Кор
20
Арангис
8
Брандт
17
Бэйли
31
Фолланд
29
Хаверц
4-1-2-3
1
Ферманн
6
Керер
27
Налдо
22
Настасич
5
Очипка
27
Горецка
20
Калиджиури
7
Майер
7
Эмболо
9
Ди Санто
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Байер
Шальке-04
28
Рамазан Озкан
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Байер - Шальке-04
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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Байер
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