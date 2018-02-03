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Кельн - Боруссия

02.02.2018, Пятница, 22:30 мск Кельн, стадион Рейн Энерги Трансляция: МАТЧ ТВ Германия. Бундеслига, 21 тур Кельн - Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
4 тур
17 сентября, воскресенье 19:00 Боруссия 5:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2016/2017)
31 тур
29 апреля, суббота 16:30 Боруссия 0:0 Кельн
14 тур
10 декабря, суббота 17:30 Кельн 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
14 мая, суббота 16:30 Боруссия 2:2 Кельн
17 тур
19 декабря, суббота 17:30 Кельн 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
25 тур
14 марта, суббота 20:30 Боруссия 0:0 Кельн
8 тур
18 октября, суббота 17:30 Кельн 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
27 тур
25 марта, воскресенье 19:30 Кельн 1:6 Боруссия
10 тур
22 октября, суббота 17:30 Боруссия 5:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
25 тур
4 марта, пятница 22:30 Боруссия 1:0 Кельн
8 тур
15 октября, пятница 22:30 Кельн 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
18 тур
17 января, воскресенье 19:30 Кельн 2:3 Боруссия
1 тур
8 августа, суббота 17:30 Боруссия 1:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2008/2009)
27 тур
11 апреля, суббота 17:30 Боруссия 3:1 Кельн
10 тур
29 октября, среда 22:00 Кельн 0:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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    Рейтинг: +42

    PickwickTea 3 февраля 2018, 09:32

    отличный дебют у Батшуайи !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 2 февраля 2018, 23:51

    миши просто огонь !

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