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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Герта
Вердер - Герта: обзор матча 27 января 2018
Вердер
27.01.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Герта
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
В. Ибишевич
51'
Желтая карточка
Д. Зелке
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
15'
Желтая карточка
Т. Делэни
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Жером Гондорф
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Герта
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-1-4-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
27
Делэни
8
Гондорф
44
Баргфреде
8
Эггештайн
16
Юнузович
10
Крузе
3-2-1-1-2
1
Крафт
19
Лазаро
28
Лустенбергер
4
Штарк
22
Пекарик
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
8
Дуда
8
Калу
9
Зелке
Остались в запасе
Вердер
Герта
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Вердер - Герта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
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