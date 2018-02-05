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Материалы

Удинезе - Милан

04.02.2018, Воскресенье, 17:00 мск Удине, стадион Фриули Италия. Серия А, 23 тур Удинезе - Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
4 тур
17 сентября, воскресенье 16:00 Милан 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Милан
3 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Милан 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
24 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Милан 1:1 Удинезе
5 тур
22 сентября, вторник 21:45 Удинезе 2:3 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
25 апреля, суббота 19:00 Удинезе 2:1 Милан
13 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Милан 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
27 тур
8 марта, суббота 21:00 Удинезе 1:0 Милан
8 тур
19 октября, суббота 22:45 Милан 1:0 Удинезе
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
22 января, среда 23:59 Милан 1:2 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
23 тур
3 февраля, воскресенье 23:45 Милан 2:1 Удинезе
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
23 тур
11 февраля, суббота 21:00 Удинезе 1:2 Милан
4 тур
21 сентября, среда 22:45 Милан 1:1 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Удинезе 0:0 Милан
19 тур
9 января, воскресенье 17:00 Милан 4:4 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
12 февраля, пятница 22:45 Милан 3:2 Удинезе
5 тур
23 сентября, среда 22:45 Удинезе 1:0 Милан
Италия. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
27 января, среда 23:00 Милан 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 22:30 Удинезе 2:1 Милан
17 тур
21 декабря, воскресенье 22:30 Милан 5:1 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Милан 4:1 Удинезе
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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