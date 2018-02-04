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Болонья - Фиорентина

04.02.2018, Воскресенье, 17:00 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Италия. Серия А, 23 тур Болонья - Фиорентина
Италия. Серия А (2017/2018)
4 тур
16 сентября, суббота 19:00 Фиорентина 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2016/2017)
30 тур
2 апреля, воскресенье 16:00 Фиорентина 1:0 Болонья
11 тур
29 октября, суббота 19:00 Болонья 0:1 Фиорентина
Италия. Серия А (2015/2016)
24 тур
6 февраля, суббота 20:00 Болонья 1:1 Фиорентина
5 тур
23 сентября, среда 21:45 Фиорентина 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 20:00 Болонья 0:3 Фиорентина
16 тур
15 декабря, воскресенье 18:00 Фиорентина 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2012/2013)
26 тур
26 февраля, вторник 23:00 Болонья 2:1 Фиорентина
7 тур
7 октября, воскресенье 17:00 Фиорентина 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
21 тур
21 февраля, вторник 21:30 Болонья 2:0 Фиорентина
2 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Фиорентина 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 14:30 Фиорентина 1:1 Болонья
18 тур
6 января, четверг 17:00 Болонья 1:1 Фиорентина
Италия. Серия А (2009/2010)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Фиорентина 1:2 Болонья
1 тур
22 августа, суббота 20:00 Болонья 1:1 Фиорентина
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
2 февраля, понедельник 17:15 Болонья 1:3 Фиорентина
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Фиорентина 1:0 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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