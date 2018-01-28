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Наполи - Болонья

28.01.2018, Воскресенье, 17:00 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 22 тур Наполи - Болонья
Италия. Серия А (2017/2018)
3 тур
10 сентября, воскресенье 21:45 Болонья 0:3 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 22:45 Болонья 1:7 Наполи
4 тур
17 сентября, суббота 21:45 Наполи 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
19 апреля, вторник 21:45 Наполи 6:0 Болонья
15 тур
6 декабря, воскресенье 14:30 Болонья 3:2 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 18:00 Болонья 2:2 Наполи
1 тур
25 августа, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Болонья 0:3 Наполи
17 тур
16 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 2:3 Болонья
Италия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
19 декабря, среда 23:59 Наполи 1:2 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Болонья 2:0 Наполи
18 тур
16 января, понедельник 23:45 Наполи 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 0:2 Наполи
13 тур
21 ноября, воскресенье 22:45 Наполи 4:1 Болонья
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
18 января, вторник 23:00 Наполи 2:1 Болонья
Товарищеские матчи 2010

8 августа, воскресенье 22:00 Наполи 0:0 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 17:00 Болонья 2:1 Наполи
8 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Наполи 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
14 февраля, суббота 22:30 Наполи 1:1 Болонья
5 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 28 января 2018, 17:05

    да ладно? паласио в жизни не забивал а тут гол да и на первой минуте )))) давай наполи поднажмите ! Не сливайте чемпионство !

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