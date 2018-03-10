Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал
Эйбар - Реал: обзор матча 10 марта 2018
Эйбар
10.03.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 2
Завершен
Реал
50'
И. Рамис
34'
К. Роналду
84'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал
84'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Карвахаль
ГОЛ! 1:1!
И. Рамис
Пас отдал
П. Леон
50'
Желтая карточка
И. Рамис
45'
+1
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Модрич
30'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-3-2-1
13
Дмитрович
3
Анхель
4
Рамис
23
Арбилья
2
Капа
19
Хордан
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
14
Инуи
14
Леон
19
Кике
4-1-3-1-1
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
18
Бэйл
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
7
Роналду
Остались в запасе
Эйбар
Реал
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эйбар - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Новости команд
Все
Эйбар
Реал
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
3
Куртуа продлил контракт с «Реалом»
Вчера, 14:59
«Реал» установит сумму в 1 миллиард отступных за капитана команды
Вчера, 14:33
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
3
Куртуа продлил контракт с «Реалом»
Вчера, 14:59
«Реал» установит сумму в 1 миллиард отступных за капитана команды
Вчера, 14:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+