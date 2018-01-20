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Материалы

Эспаньол - Севилья

20.01.2018, Суббота, 15:00 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Примера, 20 тур Эспаньол - Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
1 тур
19 августа, суббота 23:15 Севилья 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 18:15 Эспаньол 3:1 Севилья
1 тур
20 августа, суббота 23:15 Севилья 6:4 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Эспаньол 1:0 Севилья
17 тур
30 декабря, среда 20:15 Севилья 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 3:2 Эспаньол
2 тур
31 августа, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:2 Севилья
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, четверг 23:59 Севилья 1:0 Эспаньол
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 22 января, четверг 23:59 Эспаньол 3:1 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 4:1 Эспаньол
13 тур
10 ноября, воскресенье 15:00 Эспаньол 1:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Севилья 3:0 Эспаньол
15 тур
8 декабря, суббота 00:30 Эспаньол 2:2 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
ответный матч		 29 ноября, четверг 00:30 Эспаньол 0:3 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
первый матч		 1 ноября, четверг 22:00 Севилья 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:00 Эспаньол 1:1 Севилья
19 тур
14 января, суббота 21:00 Севилья 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
38 тур
21 мая, суббота 23:55 Эспаньол 2:3 Севилья
19 тур
15 января, суббота 23:55 Севилья 1:2 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
27 тур
20 марта, суббота 23:55 Эспаньол 2:0 Севилья
8 тур
24 октября, суббота 23:55 Севилья 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
23 тур
15 февраля, воскресенье 21:00 Эспаньол 0:2 Севилья
4 тур
24 сентября, среда 23:55 Севилья 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
16 февраля, суббота 22:00 Эспаньол 2:4 Севилья
5 тур
25 сентября, вторник 23:00 Севилья 2:3 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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