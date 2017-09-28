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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Хоффенхайм
Лудогорец - Хоффенхайм: обзор матча 28 сентября 2017
Лудогорец
28.09.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
46'
С. Дьяков
72'
Д. Лукоки
2'
П. Кадержабек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Хоффенхайм
82'
Желтая карточка
Д. Гайгер
Желтая карточка
Д. Лукоки
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лукоки
Пас отдал
Г. Кампаньяро
72'
62'
Желтая карточка
Ф. Окс
58'
Желтая карточка
М. Ут
57'
Желтая карточка
Ю. Полански
ГОЛ! 1:1!
С. Дьяков
46'
33'
Желтая карточка
А. Крамарич
Желтая карточка
Натанаэль
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
П. Кадержабек
Пас отдал
М. Ут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
25
Натанаэль
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
12
Анисе
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Лудогорец
33
Ренан
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Натанаэль
32
Пластун
27
Моци
40
Сисиньо
15
Кампаньяро
84
Марселиньо
18
Дьяков
12
Анисе
88
Вандерсон
9
Лукоки
4-3-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
5
Пош
7
Фогт
6
Нордтвейт
8
Полански
10
Рупп
7
Цубер
13
Ут
27
Крамарич
Остались в запасе
Лудогорец
Хоффенхайм
33
Ренан
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
33
Александер Штольц
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Лудогорец - Хоффенхайм
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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