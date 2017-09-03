Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Нью-Йорк Ред Буллз
Даллас - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 03 сентября 2017
Даллас
03.09.2017, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
75'
М. Диас (П)
43'
С. Клестан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Нью-Йорк Ред Буллз
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Диас
75'
65'
Желтая карточка
Ш. Дэвис
43'
ГОЛ! 0:1!
С. Клестан
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
14
Атиба Харрис
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
10
Мауро Диас
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
15
Салваторе Зиццо
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
27
Шон Дэвис
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
18
Крис Сейтц
ВР
11
Хавьер Моралес
ЦП
Нью-Йорк Ред Буллз
30
Гонсало Верон
ЦФ
1-4-1
25
Циммерман
14
Харрис
10
Диас
13
Ульоа
24
Холлингшид
37
Уррути
1-5
31
Роблес
5
Лэйд
15
Зиццо
27
Дэвис
16
Клестан
8
Мартинс
98
Райт-Филлипс
Остались в запасе
Даллас
Нью-Йорк Ред Буллз
44
Джесс Гонсалес
ВР
18
Крис Сейтц
ВР
11
Хавьер Моралес
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
30
Гонсало Верон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
44
Джесс Гонсалес
ВР
18
Крис Сейтц
ВР
11
Хавьер Моралес
ЦП
Остались в запасе
30
Гонсало Верон
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Даллас - Нью-Йорк Ред Буллз
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Тойота
Новости команд
Все
Даллас
Нью-Йорк Ред Буллз
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Шварц написал Карпину после его назначения в «Динамо»
2025.06.17 21:45
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
1
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Шварц написал Карпину после его назначения в «Динамо»
2025.06.17 21:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+