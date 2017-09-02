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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Осасуна - Уэска
Осасуна - Уэска: обзор матча 02 сентября 2017
Осасуна
02.09.2017, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 3 тур
1 : 1
Завершен
Уэска
67'
У. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Уэска
90'
+2
Желтая карточка
А. Вадильо
84'
Желтая карточка
Х. Пулидо
Желтая карточка
Ф. Мерида
77'
ГОЛ! 1:0!
У. Гарсия
67'
Желтая карточка
Р. Торрес
45'
14'
Желтая карточка
Р. Брежанчич
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Осасуна - Уэска
6
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
7
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
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