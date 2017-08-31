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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Андорра
Швейцария - Андорра: обзор матча 31 августа 2017
Швейцария
31.08.2017, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 7 тур
3 : 0
Завершен
Андорра
43'
Х. Сеферович
63'
Х. Сеферович
67'
Ш. Лихтштайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Андорра
90'
+1
Замена
С. Морено
️️️️
М. Пужоль
82'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Л. Клементе
76'
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Мартинес
Замена
Э. Фернандес
️️️️
А. Мехмеди
74'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
Р. Фройлер
67'
Замена
Д. Закария
️️️️
Г. Джака
66'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сеферович
63'
60'
Желтая карточка
Х. Гомес
50'
Желтая карточка
Л. Клементе
Замена
Э. Дердийок
️️️️
С. Цубер
46'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
Д. Шакири
43'
40'
Желтая карточка
Ж. Алаез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
22
Давид Манейро
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
9
Аарон Санчес
ЦФ
9
Габриэль Риера
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
13
Родригес
22
Шер
5
Аканджи
2
Лихтштайнер
10
Джака
14
Цубер
8
Фройлер
23
Шакири
9
Сеферович
18
Мехмеди
4-4-2
1
Хосеп Гомес
5
Льовера
4
Ребес
18
Рубио
6
Лима
7
Пужоль
14
Алаез
8
Виейра
21
Гарсия
10
Клементе
7
Мартинес
18
Мехмеди
17
Фернандес
17
Фернандес
18
Мехмеди
10
Джака
6
Закария
6
Закария
10
Джака
14
Цубер
19
Дердийок
19
Дердийок
14
Цубер
7
Мартинес
9
Санчес
9
Санчес
7
Мартинес
10
Клементе
5
Эмили Гарсия
5
Эмили Гарсия
10
Клементе
7
Пужоль
11
Морено
11
Морено
7
Пужоль
Остались в запасе
Швейцария
Андорра
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
15
Блерим Джемаили
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
13
Ферран Поль
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
9
Габриэль Риера
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
15
Блерим Джемаили
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
Остались в запасе
13
Ферран Поль
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
9
Габриэль Риера
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Швейцария - Андорра
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Торе Хансен
Стадион:
Зиттерштадион
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