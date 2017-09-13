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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Монако
РБ Лейпциг - Монако: обзор матча 13 сентября 2017
РБ Лейпциг
13.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Монако
33'
Э. Форсберг
34'
Ю. Тилеманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Монако
87'
Желтая карточка
Жемерсон
81'
Желтая карточка
Д. Сидибе
Желтая карточка
М. Хальстенберг
72'
34'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 1:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
Ю. Поульсен
33'
Желтая карточка
Д. Демме
26'
10'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
6
Жорже
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
13
Доминик Кайзер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
2
Упамекано
16
Клостерманн
20
Забитцер
31
Илсанкер
6
Демме
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
3-3-2-1-1
16
Бенальо
6
Жорже
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
6
Фабиньо
6
Туре
8
Моутинью
18
Тилеманс
27
Дьякаби
9
Фалькао
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Монако
77
Брума
ЛВ
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
13
Доминик Кайзер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
13
Доминик Кайзер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча РБ Лейпциг - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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