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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Коламбус
Орландо Сити - Коламбус: обзор матча 20 августа 2017
Орландо Сити
20.08.2017, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Коламбус
68'
Д. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Коламбус
88'
Желтая карточка
Д. Мерам
77'
Красная карточка
Х. Аффул
ГОЛ! 1:0!
Д. Барнс
68'
Желтая карточка
Й. Йотун
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
23
Скотт Суттер
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
10
Джайлз Барнс
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Орландо Сити
12
Джош Саундерс
ВР
5
Сервандо Карраско
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Коламбус
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
14
Адам Ян
ЦФ
3-5-1
17
Бендик
19
Йотун
25
Тойя
29
Реддинг
4
Джонсон
11
Ривас
10
Барнс
23
Ночерино
23
Суттер
9
Ларин
4-2-1
1
Стеффен
25
Аффул
23
Уилльямс
6
Менса
14
Фрэнсис
20
Трапп
22
Мерам
9
Камара
Остались в запасе
Орландо Сити
Коламбус
12
Джош Саундерс
ВР
5
Сервандо Карраско
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
7
Педру Сантуш
ПВ
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
12
Джош Саундерс
ВР
5
Сервандо Карраско
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Остались в запасе
7
Педру Сантуш
ПВ
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Орландо Сити - Коламбус
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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