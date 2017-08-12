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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кальяри - Палермо
Кальяри - Палермо: обзор матча 12 августа 2017
Кальяри
12.08.2017, суббота, 22:15
Италия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кальяри - Палермо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
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07.11.2026
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2 : 1
01.11.2026
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Италия. Серия А, 9 тур
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4 : 2
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Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
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4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Палермо
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28.10.2026
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Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
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Информация о матче
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