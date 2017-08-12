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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ян Регенсбург - Дармштадт
Ян Регенсбург - Дармштадт: обзор матча 12 августа 2017
Ян Регенсбург
12.08.2017, суббота, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Дармштадт
40'
А. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ян Регенсбург - Дармштадт
69'
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
59'
Желтая карточка
Т. Кемпе
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Собич
Начало матча
Статистика матча Ян Регенсбург - Дармштадт
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ян Регенсбург
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Ян Регенсбург
- : -
21.11.2026
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2 : 1
08.11.2026
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Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Ферль
2 : 2
14.10.2026
Ян Регенсбург
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
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0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
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4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
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