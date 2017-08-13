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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Порту
Тондела - Порту: обзор матча 13 августа 2017
Тондела
13.08.2017, воскресенье, 22:15
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 1
Завершен
Порту
37'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Порту
79'
Желтая карточка
Х. Корона
Желтая карточка
Р. Кошта
72'
56'
Желтая карточка
А. Фелипе
37'
ГОЛ! 0:1!
В. Абубакар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
14
Клаудио Рамос
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
41
Элдер Тавареш
ЦП
27
Бруну Монтейру
ЦП
28
Вагнер
ЦФ
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Тондела
20
Мигел Кардозу
ПВ
Порту
1
Жозе Са
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
25
Отавио
АП
1-2-1
14
Рамос
20
Кошта
41
Тавареш
27
Монтейру
28
Вагнер
4-1-2-2-1
12
Касильяс
21
Перейра
5
Маркано
18
Фелипе
13
Теллес
2
Перейра
8
Браими
8
Торрес
17
Корона
91
Марега
9
Абубакар
Остались в запасе
Тондела
Порту
20
Мигел Кардозу
ПВ
1
Жозе Са
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
25
Отавио
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
25
Отавио
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Тондела - Порту
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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