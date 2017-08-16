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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Хапоэль БШ - Марибор
Хапоэль БШ - Марибор: обзор матча 16 августа 2017
Хапоэль БШ
16.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Марибор
12'
Э. Нвакаеме
45+2'
Ш. Тзедек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Марибор
Желтая карточка
М. Меликсон
82'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ш. Тзедек
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Э. Нвакаеме
12'
Начало матча
Статистика матча Хапоэль БШ - Марибор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
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Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Стадион:
Тото Тернер
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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