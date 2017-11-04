Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 04 ноября 2017
Боруссия М
04.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
67'
Я. Вестергор
19'
А. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Майнц
Желтая карточка
Л. Штиндль
84'
ГОЛ! 1:1!
Я. Вестергор
67'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Диалло
Пас отдал
Ж. Гбамен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Майнц
16
Штефан Белл
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Александру Максим
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
3-3-3-1
1
Зоммер
24
Янчке
23
Вестергор
28
Гинтер
17
Вендт
6
Закария
30
Эльведи
9
Азар
13
Штиндль
32
Грифо
11
Раффаэл
4-1-3-2
18
Бросински
16
Белл
22
Диалло
2
Донати
5
Гбамен
21
Озтюнали
8
Сердар
44
Максим
11
Муто
8
де Бласис
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия М - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+