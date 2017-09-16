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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Шальке-04
Вердер - Шальке-04: обзор матча 16 сентября 2017
Вердер
16.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
20'
Л. Сане
22'
М. Велькович (АГ)
83'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Шальке-04
Желтая карточка
И. Хайрович
90'
83'
ГОЛ! 1:2!
Л. Горецка
Пас отдал
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
68'
45'
Желтая карточка
Б. Стамбули
22'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Велькович
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
22
Сане
13
Велькович
23
Гебре Селасси
27
Делэни
4
Бауэр
8
Эггештайн
31
Бартельс
11
Кайнц
10
Крузе
4-1-1-3-1
1
Ферманн
22
Настасич
27
Налдо
6
Керер
5
Очипка
21
Стамбули
27
Горецка
20
Калиджиури
77
Арит
22
Коноплянка
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Вердер
Шальке-04
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
20
Изет Хайрович
ПВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
20
Изет Хайрович
ПВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Вердер - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
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