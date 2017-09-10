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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вердер
Герта - Вердер: обзор матча 10 сентября 2017
Герта
10.09.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
38'
М. Леки
59'
Т. Делэни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вердер
59'
ГОЛ! 1:1!
Т. Делэни
ГОЛ! 1:0!
М. Леки
Пас отдал
А. Эссвайн
38'
Желтая карточка
П. Скьельбред
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Герта
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Ярстейн
4
Лангкамп
4
Рекик
4
Штарк
21
Платтенхардт
8
Вайзер
35
Эссвайн
5
Скьельбред
16
Дарида
7
Леки
11
Ибишевич
4-1-3-1-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
13
Велькович
22
Сане
6
Аугустинссон
27
Делэни
8
Эггештайн
4
Бауэр
31
Бартельс
11
Кайнц
10
Крузе
Остались в запасе
Герта
Вердер
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
20
Изет Хайрович
ПВ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Герта - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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