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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Эйпен
Брюгге - Эйпен: обзор матча 06 августа 2017
Брюгге
06.08.2017, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Эйпен
32'
Й. Фоссен (П)
90+1'
А. Диаби
19'
Д. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Эйпен
ГОЛ! 2:1!
А. Диаби
Пас отдал
Х. Ванакен
90'
+1
90'
Вторая желтая
С. Блондель
Желтая карточка
Э. Лимбомбе
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Фоссен
32'
28'
Желтая карточка
С. Блондель
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дианье
Пас отдал
Э. Оканси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
22
Сиб Блондель
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
99
Николя Вердье
ЦФ
28
Эрик Оканси
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Эйпен
25
Джордж Ямабо
ЦП
2-4-1
34
Хорват
3
Энгелс
4
Мехеле
6
Накамба
3
Симонс
25
Вормер
11
Рафаэлов
9
Фоссен
3-3
1
ван Кромбрадж
22
Блондель
4
Лотье
5
Дианье
30
Афиф
28
Оканси
99
Вердье
Остались в запасе
Брюгге
Эйпен
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
28
Гийом Хуберт
ВР
20
Ханс Ванакен
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
25
Джордж Ямабо
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
28
Гийом Хуберт
ВР
20
Ханс Ванакен
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Ямабо
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Брюгге - Эйпен
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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