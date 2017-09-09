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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Рандерс
Орхус - Рандерс: обзор матча 09 сентября 2017
Орхус
09.09.2017, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 8 тур
1 : 4
Завершен
Рандерс
33'
Й. Кауко
88'
Н. Джурдич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Рандерс
88'
Желтая карточка
Й. Кауко
88'
ГОЛ! 0:2!
Н. Джурдич
33'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кауко
Пас отдал
Н. Джурдич
Начало матча
Статистика матча Орхус - Рандерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
- : -
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Лига конференций, 2 тур
Орхус
1 : 1
22.10.2026
Эгнатия
Рандерс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
- : -
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
0 : 2
11.10.2026
Виборг
Информация о матче
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