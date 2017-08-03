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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Сатурн - Арарат-Армения
Сатурн - Арарат-Армения: обзор матча 03 августа 2017
Сатурн
03.08.2017, четверг, 19:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 3 тур
1 : 2
Завершен
Арарат-Армения
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