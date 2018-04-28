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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Волга - Лада-Тольятти
Волга - Лада-Тольятти: обзор матча 28 апреля 2018
Волга
28.04.2018, суббота, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
0 : 1
Завершен
Лада-Тольятти
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Статистика матча Волга - Лада-Тольятти
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Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
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0 : 1
14.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
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5 : 1
05.11.2026
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1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
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1 : 0
25.10.2026
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1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
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1 : 2
12.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
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3 : 1
05.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
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1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
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21.09.2024
Лада-Тольятти
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