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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Рапид
Зальцбург - Рапид: обзор матча 10 сентября 2017
Зальцбург
10.09.2017, воскресенье, 17:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Рапид
75'
Ш. Шваб (АГ)
90+2'
М. Даббур
79'
Ф. Шобесбергер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Рапид
ГОЛ! 2:1!
М. Даббур
90'
+2
Желтая карточка
К. Шлагер
89'
Желтая карточка
Х. Хванг
88'
79'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Шобесбергер
Пас отдал
Б. Болинголи
75'
Желтая карточка
Т. Мург
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ш. Шваб
75'
60'
Желтая карточка
Т. Кнофлах
Желтая карточка
Д. Самассеку
27'
16'
Желтая карточка
Ш. Шваб
16'
Красная карточка
М. Павелич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
44
Игор
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
2-1-1-2
33
Вальке
15
Чалета-Цар
22
Ляйнер
18
Самассеку
23
Бериша
8
Гульбрандсен
9
Даббур
2-3-1-1
30
Штребингер
3
Павелич
5
Болинголи
22
Шваб
21
Шауб
99
Мург
7
Жоэлинтон
14
Бериша
Остались в запасе
Зальцбург
Рапид
23
Чикан Станкович
ВР
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Зальцбург - Рапид
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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