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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Люнгбю
Краснодар - Люнгбю: обзор матча 27 июля 2017
Краснодар
27.07.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Люнгбю
67'
В. Классон
90+3'
М. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Люнгбю
ГОЛ! 2:0!
М. Сулейманов
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
67'
Начало матча
Статистика матча Краснодар - Люнгбю
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Люнгбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
- : -
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
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Краснодар
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