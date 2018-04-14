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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Борнмут
Ливерпуль - Борнмут: обзор матча 14 апреля 2018
Ливерпуль
14.04.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Борнмут
7'
С. Мане
69'
М. Салах
90'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Борнмут
ГОЛ! 3:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
90'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
69'
Желтая карточка
А. Окслэд-Чемберлен
54'
15'
Желтая карточка
Н. Аке
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-3-2-1
1
Кариус
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-2-1-3
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
10
Кук
32
Гослинг
10
Фрейзер
7
Кинг
9
Дефо
33
Айб
Остались в запасе
Ливерпуль
Борнмут
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Ливерпуль - Борнмут
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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