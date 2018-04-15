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Ливерпуль - Борнмут

14.04.2018, Суббота, 19:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 34 тур Ливерпуль - Борнмут
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
17 декабря, воскресенье 19:30 Борнмут 0:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
31 тур
5 апреля, среда 22:00 Ливерпуль 2:2 Борнмут
14 тур
4 декабря, воскресенье 16:30 Борнмут 4:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
34 тур
17 апреля, воскресенье 15:30 Борнмут 1:2 Ливерпуль
2 тур
17 августа, понедельник 22:00 Ливерпуль 1:0 Борнмут
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/8 финала
28 октября, среда 22:45 Ливерпуль 1:0 Борнмут
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/4 финала
17 декабря, среда 22:45 Борнмут 1:3 Ливерпуль
Англия. Кубок (2013/2014)
4 раунд
25 января, суббота 16:45 Борнмут 0:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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