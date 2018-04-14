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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Лестер
Бернли - Лестер: обзор матча 14 апреля 2018
Бернли
14.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
6'
К. Вуд
9'
К. Лонг
72'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Лестер
87'
Желтая карточка
К. Ихеначо
Желтая карточка
Э. Барнс
81'
72'
ГОЛ! 2:1!
Д. Варди
Пас отдал
К. Ихеначо
Желтая карточка
А. Леннон
65'
ГОЛ! 2:0!
К. Лонг
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
9'
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
3
Стивен Уорд
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бернли
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
3-1-4-2
1
Поуп
13
Лонг
6
Тарковски
38
Лоутон
8
Вествуд
3
Уорд
12
Леннон
4
Корк
7
Гудмундссон
9
Вуд
35
Барнс
4-2-2-2
1
Шмейхель
5
Магуайр
5
Морган
2
Симпсон
33
Чилвел
8
Чодури
15
Силва
26
Марез
10
Грей
30
Оказаки
9
Варди
Остались в запасе
Бернли
Лестер
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Бернли - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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