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АПЛ 2026/2027
Лестер - Ньюкасл
Лестер - Ньюкасл: обзор матча 07 апреля 2018
Лестер
07.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
84'
Д. Варди
18'
Д. Шелви
75'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ньюкасл
ГОЛ! 1:2!
Д. Варди
Пас отдал
С. Оказаки
84'
75'
ГОЛ! 0:2!
А. Перес
Пас отдал
Ф. Лежен
55'
Желтая карточка
М. Ритчи
52'
Желтая карточка
Д. Гэйл
21'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
Желтая карточка
Г. Магуайр
21'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шелви
Пас отдал
А. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Магуайр
5
Морган
2
Симпсон
15
Силва
10
Иборра
11
Олбрайтон
26
Марез
34
Диабате
9
Варди
3-2-2-1-2
39
Дубравка
24
Лежен
24
Ласселлс
2
Йедлин
30
Ритчи
14
Дамметт
17
Диаме
26
Шелви
29
Кенеди
22
Перес
34
Гэйл
Остались в запасе
Лестер
Ньюкасл
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Лестер - Ньюкасл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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