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Вест Хэм - Борнмут
Вест Хэм - Борнмут: обзор матча 20 января 2018
Вест Хэм
20.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
73'
Чичарито
71'
Р. Фрейзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Борнмут
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
73'
71'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Д. Станислас
Желтая карточка
А. Огбонна
58'
52'
Желтая карточка
Д. Гослинг
Желтая карточка
А. Масуаку
49'
Желтая карточка
Д. Коллинс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Адриан
39
Коллинс
21
Огбонна
5
Сабалета
26
Масуаку
8
Куяте
3
Крессуэлл
14
Мба Обьянг
16
Нобл
22
Ланзини
7
Арнаутович
3-2-2-1-2
31
Бегович
21
Дэниелс
15
Аке
2
Фрэнсис
15
Смит
27
Кук
32
Гослинг
10
Кук
10
Фрейзер
33
Айб
13
Уилсон
Остались в запасе
Вест Хэм
Борнмут
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Вест Хэм - Борнмут
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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