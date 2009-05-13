Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Сампдория
Лацио - Сампдория: обзор матча 13 мая 2009
Лацио
13.05.2009, среда, 22:45
Италия. Кубок, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Сампдория
5'
М. Сарате
31'
Д. Паццини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лацио - Сампдория
ГОЛ!
У. Дабо
6:4
Пенальти не реализован!
У. Кампаньяро
ГОЛ!
Ш. Лихтштайнер
5:4
ГОЛ!
Д. Дельвеккио
4:4
ГОЛ!
М. Сарате
4:3
ГОЛ!
П. Аккарди
3:3
ГОЛ!
П. Фоджа
3:2
ГОЛ!
Д. Гастальделло
2:2
ГОЛ!
Д. Розегнал
2:1
ГОЛ!
Д. Паццини
1:1
Пенальти не реализован!
Т. Рокки
ГОЛ!
К. Ледесма
1:0
Пенальти не реализован!
А. Кассано
108'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
К. Брокки
102'
100'
Замена
Д. Гастальделло
️️️️
С. Луккини
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
Замена
Д. Дессена
️️️️
П. Саммарко
Замена
С. Дель Неро
️️️️
П. Фоджа
Замена
Т. Рокки
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
П. Аккарди
Желтая карточка
С. Сивилья
ГОЛ! 1:1!
Д. Паццини
Пас отдал
М. Станкявичус
Желтая карточка
С. Луккини
Желтая карточка
П. Фоджа
ГОЛ! 1:0!
М. Сарате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ЦП
6
Усман Дабо
ЦП
32
Кристиан Брокки
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ОП
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Мариус Станкявичус
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
23
Мурад Меньи
АП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
11
Коларов
14
Розегнал
13
Сивилья
2
Лихтштайнер
17
Фоджа
24
Ледесма
6
Дабо
32
Брокки
9
Сарате
21
Пандев
3-1-2-2
12
Кастеллацци
14
Кампаньяро
17
Луккини
20
Аккарди
0
Франческини
18
Станкявичус
23
Саммарко
99
Кассано
11
Паццини
32
Брокки
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
32
Брокки
21
Пандев
18
Рокки
18
Рокки
21
Пандев
17
Фоджа
31
Дель Неро
31
Дель Неро
17
Фоджа
17
Луккини
5
Гастальделло
5
Гастальделло
17
Луккини
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
23
Саммарко
27
Дессена
27
Дессена
23
Саммарко
Остались в запасе
Лацио
Сампдория
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
23
Мурад Меньи
АП
Главный тренер
Делио Росси
83
Антонио Миранте
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
23
Мурад Меньи
АП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Лацио - Сампдория
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"7ТВ" 22:45 (прямая)
Новости команд
Все
Лацио
Сампдория
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+