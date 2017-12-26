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Вест Бромвич - Эвертон

26.12.2017, Вторник, 18:00 мск Вест Бромвич, стадион Хоуторнс Англия. Премьер-лига, 20 тур Вест Бромвич - Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
11 марта, суббота 18:00 Эвертон 3:0 Вест Бромвич
2 тур
20 августа, суббота 17:00 Вест Бромвич 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
13 февраля, суббота 18:00 Эвертон 0:1 Вест Бромвич
7 тур
28 сентября, понедельник 22:00 Вест Бромвич 2:3 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
19 января, понедельник 23:00 Эвертон 0:0 Вест Бромвич
4 тур
13 сентября, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
20 января, понедельник 23:59 Вест Бромвич 1:1 Эвертон
2 тур
24 августа, суббота 18:00 Эвертон 0:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
30 января, среда 23:45 Эвертон 2:1 Вест Бромвич
3 тур
1 сентября, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
31 марта, суббота 18:00 Эвертон 2:0 Вест Бромвич
19 тур
1 января, воскресенье 16:30 Вест Бромвич 0:1 Эвертон
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/16 финала
21 сентября, среда 23:00 Эвертон 2:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
14 мая, суббота 15:45 Вест Бромвич 1:0 Эвертон
15 тур
27 ноября, суббота 18:00 Эвертон 1:4 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
27 тур
28 февраля, суббота 15:45 Эвертон 2:0 Вест Бромвич
2 тур
23 августа, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:2 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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