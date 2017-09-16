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АПЛ 2026/2027
Хаддерсфилд Таун - Лестер
Хаддерсфилд Таун - Лестер: обзор матча 16 сентября 2017
Хаддерсфилд Таун
16.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
46'
Л. Депуатр
50'
Д. Варди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Лестер
80'
Желтая карточка
С. Оказаки
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Варди
ГОЛ! 1:0!
Л. Депуатр
46'
Желтая карточка
К. Шиндлер
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-3-1-1
1
Лоссль
26
Шиндлер
25
Занка
15
Лев
2
Смит
13
Муй
10
Инс
19
Уильямс
10
Качунга
29
Депуатр
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Магуайр
5
Морган
33
Чилвел
11
Олбрайтон
10
Кинг
4
Ндиди
26
Марез
9
Варди
17
Ихеначо
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Лестер
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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