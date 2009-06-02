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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Металлург Л
Балтика - Металлург Л: обзор матча 02 июня 2009
Балтика
02.06.2009, вторник, 20:30
Россия. Первый дивизион, 13 тур
3 : 0
Завершен
Металлург Л
5'
Д. Голубов
58'
В. Тимофеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Металлург Л
Замена
️️️️
М. Костин
Замена
️️️️
В. Кренделев
ГОЛ! 2:0!
В. Тимофеев
Желтая карточка
А. Кутьин
Замена
️️️️
С. Егоров
Замена
️️️️
А. Першин
Желтая карточка
А. Фомичев
Желтая карточка
А. Першин
Замена
️️️️
А. Гаджибеков
ГОЛ! 1:0!
Д. Голубов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Денис Матьола
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
27
Артем Першин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
15
Валентин Окорочков
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
10
Михаил Костин
ЦП
10
Илья Телегин
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
4-4-2
16
Барановский
85
Попов
5
Матьола
25
Ревякин
13
Тимофеев
58
Егоров
27
Першин
30
Трусевич
15
Окорочков
85
Голубов
17
Завалий
3-2-2-1
1
Шамрин
0
Стефанович
3
Гаджибеков
9
Фомичев
45
Косенко
19
Журавлев
10
Костин
10
Телегин
48
Кутьин
Остались в запасе
Балтика
Металлург Л
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Балтика - Металлург Л
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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