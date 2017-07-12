Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шамахы - Фола
Шамахы - Фола: обзор матча 12 июля 2017
Шамахы
12.07.2017, среда, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Фола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шамахы - Фола
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шамахы
- : -
21.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Имишли
2 : 1
25.10.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Шамахы
3 : 2
16.10.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Зиря
1 : 1
10.10.2026
Шамахы
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
Свифт
Информация о матче
Стадион:
АСК Арена
Новости команд
Все
Шамахы
Фола
Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
2025.03.11 11:22
1
«Факел» купит Пуси
2025.02.19 13:34
7
«Сабах» впервые проиграл при Березуцком
2024.12.22 15:55
Вагнер Лав поучаствовал в трех голах «Кайрата» в матче Лиги конференций
2021.08.20 00:20
10
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
2021.07.29 20:50
24
Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
2025.03.11 11:22
1
«Факел» купит Пуси
2025.02.19 13:34
7
«Сабах» впервые проиграл при Березуцком
2024.12.22 15:55
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
2021.07.29 20:50
24
Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»
2021.07.29 18:02
6
Вагнер Лав поучаствовал в трех голах «Кайрата» в матче Лиги конференций
2021.08.20 00:20
10
Загребское «Динамо» на своем поле в большинстве не смогло переиграть команду из Люксембурга
2015.07.16 00:17
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+