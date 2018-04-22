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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Шинник
Тамбов - Шинник: обзор матча 22 апреля 2018
Тамбов
22.04.2018, воскресенье, 13:30
Россия. ФНЛ, 34 тур
3 : 1
Завершен
Шинник
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тамбов - Шинник
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Стадион:
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Тамбов
Шинник
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
17:10
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
09:50
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
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2024.10.25 11:32
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В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
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2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
17:10
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
09:50
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
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