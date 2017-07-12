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Лига чемпионов 2026/2027
Хапоэль БШ - Гонвед
Хапоэль БШ - Гонвед: обзор матча 12 июля 2017
Хапоэль БШ
12.07.2017, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Гонвед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хапоэль БШ - Гонвед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
- : -
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Ньиредьхаза
0 : 1
17.10.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Гонвед
1 : 1
11.10.2026
Уйпешт
Информация о матче
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