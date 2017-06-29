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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Одд - Баллимина Юнайтед
Одд - Баллимина Юнайтед: обзор матча 29 июня 2017
Одд
29.06.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Баллимина Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Одд - Баллимина Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
- : -
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Портадаун
1 : 1
07.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 1
31.10.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Баллимина Юнайтед
2 : 1
17.10.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 11 тур
Лимавади Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Баллимина Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
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Одд
Баллимина Юнайтед
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
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