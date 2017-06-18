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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Кадис
Тенерифе - Кадис: обзор матча 18 июня 2017
Тенерифе
18.06.2017, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Кадис
51'
Желтая карточка
Х. Мари
20'
Желтая карточка
Х. Санкаре
Начало матча
Статистика матча Тенерифе - Кадис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
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25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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