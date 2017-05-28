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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - СКА-Хабаровск
Оренбург - СКА-Хабаровск: обзор матча 28 мая 2017
Оренбург
28.05.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
0 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - СКА-Хабаровск
ГОЛ!
Р. Корян
3:5
ГОЛ!
М. Сиваков
3:4
ГОЛ!
Д. Дедечко
2:4
Пенальти не реализован!
А. Малых
ГОЛ!
И. Удалый
2:3
ГОЛ!
М. Шогенов
2:2
ГОЛ!
А. Кобялко
1:2
ГОЛ!
И. Коронов
1:1
ГОЛ!
М. Казанков
0:1
116'
Желтая карточка
А. Кобялко
Замена
И. Коронов
️️️️
Р. Воробьев
115'
Желтая карточка
А. Малых
109'
Желтая карточка
В. Афонин
105'
98'
Замена
А. Купчин
️️️️
В. Никифоров
93'
Желтая карточка
В. Никифоров
85'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
Замена
М. Шогенов
️️️️
М. Дуриш
85'
Желтая карточка
А. Ойеволе
70'
69'
Замена
М. Астафьев
️️️️
А. Черевко
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
Д. Попович
55'
40'
Желтая карточка
М. Казанков
39'
Желтая карточка
А. Друзин
Пенальти не реализован!
Благо
39'
Желтая карточка
М. Дуриш
27'
3'
Желтая карточка
А. Димидко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
22
Денис Попович
ЦП
40
Благо
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-3-3-1
9
Руденко
3
Сиваков
58
Ойеволе
10
Парняков
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
22
Попович
40
Благо
84
Воробьев
57
Дуриш
3-3-1-3
56
Довбня
5
Эдиев
3
Удалый
10
Никифоров
30
Друзин
2
Димидко
69
Дедечко
60
Казанков
23
Лескано
26
Черевко
9
Корян
57
Дуриш
8
Шогенов
8
Шогенов
57
Дуриш
84
Воробьев
14
Коронов
14
Коронов
84
Воробьев
22
Попович
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
22
Попович
10
Никифоров
5
Купчин
5
Купчин
10
Никифоров
26
Черевко
4
Астафьев
4
Астафьев
26
Черевко
23
Лескано
22
Кобялко
22
Кобялко
23
Лескано
Остались в запасе
Оренбург
СКА-Хабаровск
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
55
Александр Криворучко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Оренбург - СКА-Хабаровск
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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