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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Городея - Днепр
Городея - Днепр: обзор матча 11 мая 2017
Городея
11.05.2017, четверг, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Городея - Днепр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
- : -
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Днепр
2 : 3
11.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
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